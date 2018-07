Tornano i Cinema Days al teatro Ariston di Sanremo: film in sala a soli 3 euro dal 9 al 15 luglio

Sanremo. A seguito del grande successo dell’iniziativa Cinema2day che dal 14 settembre 2016 al 10 maggio 2017 ha portato al cinema, con 9 appuntamenti mensili, 8 milioni di persone a un prezzo speciale e appurata la necessità di sostenere politiche di destagionalizzazione volte ad accrescere le presenze nel periodo aprile-ottobre, tradizionalmente meno ricco di nuove uscite, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, insieme a produttori, distributori ed esercenti cinematografici, lancia una nuova campagna promozionale sull’offerta dei film in sala.

L’iniziativa, che si chiama Cinema Days, prevede dal 9-15 luglio 7 giorni con ingresso scontato a 3 euro. I cinema di Sanremo che aderiranno all’iniziativa sono il Cinema Centrale e il Cinema Tabarin – e il Teatro Comunale di Ventimiglia. Dal 9 al 15 luglio grazie a Cinema Days il cinema costa solo 3 euro! Per tutti i film in programmazione nel periodo per l’intera giornata senza alcuna limitazione di orario.