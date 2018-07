Torna per il secondo anno il concorso fotografico “La forza di un sorriso“

Pieve di Teco. Per il secondo anno consecutivo il circolo Castelvecchio – Imperia aiuta molto volentieri la Onlus Nicola Ferrari nell’organizzazione di questo concorso fotografico.

La Nicola Ferrari onlus e’ nata nel 2010 con la finalità di raccogliere fondi contro la leucemia, malattia a causa della quale Nicola è scomparso a soli 23 anni. Negli anni sono stati donati 3.000 euro all’A.I.L. e 90.000 euro al reparto ematologico – oncologico dell’ospedale Giannina Gaslini di Genova.

Quest’anno il ricavato del 10° memorial verrà devoluto all’istituto per la ricerca sul cancro di Candiolo (TO). Le foto partecipanti dovranno essere consegnate entro e non oltre il 16 luglio presso i negozi convenzionati, saranno esposte il 21 e 22 luglio a Pieve di Teco durante il X memorial Nicola Ferrari e successivamente le foto vincitrici saranno donate all’Istituto per la Ricerca sul Cancro di Candiolo (TO).

Verranno premiate con cesti di prodotti locali del valore da 50,00 a 100,00 euro le prime tre foto preventivamente selezionate da una giuria di esperti, oltre ad altri premi speciali. La partecipazione al presente concorso e’ completamente gratuita.

I negozi convenzionati sono:

• Foto Ottica Adry Via Aurelia 132 – San Bartolomeo al Mare

• Foto Ottica Carletto Via Roma 95 – Diano Marina

• Foto Gianni Languasco Via Ospedale 32 – Imperia

• Foto Ottica Bruno Via San Giovanni 42 – Imperia

• Studio Fotografico Click Art Via Agnesi 72 – Imperia

• Foto Paolo Click Via Vieusseux 5 – Imperia

• Centro Foto C.so Garibaldi 11 – Imperia P.M.

• Fotocolor Montanari Via Queirolo 39 – Arma di Taggia

• Fotoflash Sanremo Via Martiri della Libertà 2 – Sanremo

• Foto Bleynat Via Roma 96 – Sanremo

• Foto Ottica Mariani Via Cavour 40 – Ventimiglia

• Tabaccheria Caprile Valentina “Da Vito” C.so Ponzoni 22 – Pieve di Teco

• Foto Adry Via Dalmazia 20 – Albenga

• Speedyfoto C.C. Le Serre – Albenga

• Tabaccheria Dallan Elvio Via C. Colombo 5r – Borghetto S. Spirito

• Polleri Fotografo Via XXV Aprile 39 – Vado Ligure.