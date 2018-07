Torna il torneo di calcio balilla a Diano Marina, l’8 agosto aprono le iscrizioni

Diano Marina. L’8 agosto iniziano le iscrizioni per la decima edizione del torneo di calcio balilla.

L’evento è nato oramai 10 anni fa da un gruppo di ragazzi che si ritrovano ogni anno a passare le estati a Diano Marina presso i bagni Lido Scogliera. Pian piano l’evento si è ingrandito passando dalle 48 squadre del primo anno alle 109 della nona edizione. Questo grazie al grande lavoro di tutti i ragazzi che gratuitamente mettono a disposizione le loro energie, il loro entusiasmo e non ultimo le loro ferie per creare un evento aspettato da molti turisti.

Una mano importante la danno anche gli sponsor che mettono a disposizione soldi e premi per poter portare avanti il torneo. Tutto il ricavato del torneo viene devoluto in beneficenza al motto di “Fare festa con chi non può fare festa”, quindi, grazie all’oratorio salesiano di Cuneo viene devoluto in missioni umanitarie in Italia e nel mondo.

Dato queste premesse l’10 edizione del torneo avverrà il 13 agosto presso i bagni Nettuno e Lido Scogliera (sono a disposizione 6 calcetti) e durerà circa dalle 10 alle 17 e le finali verranno fatte presso il Molo delle Tartarughe dalle 20:30 in avanti con animazione e musica. Le iscrizioni potranno essere effettuate dall’8 all’11 agosto (orario 11-12 e 15-16) presso l’ombrellone 726 dei Lido Scogliera al prezzo di 8€ a squadra. Per poter garantire l’equilibro e divertimento non potranno iscriversi atleti tesserati.

Ci saranno due tornei diversi: uno per i bambini e uno per i grandi. Inoltre ci saranno dei gironi dedicati alle squadre padre-figlio. Verranno premiate le prime 3 squadre del torneo dei bambini e del torneo dei grandi. Verranno dati dei “premi simpatia” per le squadre più corrette e folkloristiche. Tutti i bambini riceveranno inoltre un chupa chups.

Le partite sono a tempo e durano 5 minuti al termine dei quali chi ha segnato più goal vince. Le squadre saranno divise in gironi per garantire a tutti un numero minimo di partite e successivamente si passerà alla fase eliminatoria. Altre informazioni si possono trovare sulla pagina Facebook del torneo dove è presente il regolamento completo e le foto delle scorse edizioni.