Torna Beach Waterpolo Cup: l’evento sportivo dell’estate imperiese

Imperia. Beach Waterpolo Cup è un torneo di pallanuoto che si disputerà nella Piscina dei Sogni d’Estate dal 26 al 28 luglio, ogni sera a partire dalle 20 circa. Tanti big della pallanuoto in acqua e gloriosi ritorni nelle vasche imperiesi!

Lampi di sano ed ottimo sport, uniti ad intrattenimento e tante risate. Lo staff vuole radunare la Città attorno allo sport principale per Imperia con spirito competitivo ma allo stesso tempo allegro!

Già sorteggiati i raggruppamenti della fase iniziale. Da un lato, nel Girone Portu si sfideranno: i campioni in carica di Portego de Ma, Pescheria MareBlu, Braceria Matamà e gli affiatatissimi Don Quique Padel.

Sull’altro fronte, ecco il Girone Ineja con: Poggio dei Gorleri, Osteria PorcaVacca feat. Amoretti Assicurazioni(due squadre che hanno centrato rispettivamente il terzo ed il secondo posto nella scorsa edizione), Il Chioschettoed Agorà.

Il chiosco dei Sogni d’Estate sarà aperto e sulla spianata verrà installata una tribuna per fare accomodare il pubblico. Insomma, ci sono tutti i presupposti per un grande evento. Non potete mancare!