Tir esce fuori strada sull’A10 e precipita nella via sottostante: vigili del fuoco in azione ad Albissola

Albissola. I vigili del fuoco di Savona sono intervenuti intorno alle 8 sull’A1o per un tir uscito fuoristrada e precipitato nella via sottostante il viadotto autostradale. E’ successo poco prima dell’uscita di Albissola, direzione Genova. Ancora da chiarire le cause del sinistro. L’autista del tir, estricato dal mezzo, è stato spinalizzato e poi consegnato ai soccorritori del 118 che lo hanno accompagnato in ospedale.

Sul posto hanno operato tre squadre dei vigili del fuoco con l’autobotte. Presenti anche personale dell’Autofiori e agenti della stradale.

Il mezzo pesante verrà ora rimosso tramite l’ausilio di una autogru. Si registrano pesanti ripercussioni sul traffico autostradale.