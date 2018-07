Terminata asfaltatura Aurelia a Vallecrosia, Biasi: “Ringrazio chi ha collaborato, scusate per i disagi”

Vallecrosia. “Sono lieto di informarvi che in cinque giorni abbiamo terminato i lavori di asfaltatura della via Aurelia” afferma Armando Biasi, “Un sentito ringraziamento al Comando dei Vigili di Vallecrosia ed al loro Comandante, all’impresa Tecnostrade per l’esecuzione dei lavori, ai funzionari del Comune ed ai dirigenti dell’ANAS Di Stefano e Zirilli. Ci scusiamo per i disagi causati ai cittadini ed ai commercianti e li ringraziamo per la loro pazienza.

In questi giorni non ho voluto rispondere alle polemiche, dico a tutti i componenti dell’opposizione, che non ho alcun problema a condividere i meriti, se si arriva ad un risultato che comporti un beneficio per la città.”

Aggiunge Biasi “Nei prossimi giorni inizieranno anche i lavori di pulizia dei marciapiedi, per dare ordine alla città. Abbiamo effettuato, anche, la disinfestazione dei bidoni della spazzatura ed una serie di lavori sul lungomare. A breve inizierà il completamento del posteggio sulla passeggiata mare.

Concludo dicendo che, questo è un primo risultato importante raggiunto dalla concertazione anche con i commercianti, per le prossime iniziative verrà usata la stessa metodologia.”