Temperature fino a 39 gradi: Météo France dirama bollettino di vigilanza arancione per il caldo

Costa Azzurra. Temperature dai 31 a 39 gradi. L’ondata di caldo non dà tregua al dipartimento delle Alpi Marittime per il quale Météo France ha diramato un bollettino di vigilanza “arancione” (dalla mezzanotte di oggi alle 15 di martedì) per il caldo, invitando le persone particolarmente sensibili alle alte temperature di fare attenzione, evitando di esporsi al sole nelle ore più calde della giornata.

Nel dipartimento delle Alpi Marittime, oggi le temperature sono comprese tra i 30 e i 31 gradi sulla costa e raggiungono i 34 gradi nell’entroterra. La canicola perdurerà anche domani, con temperature in aumento che potranno raggiungere i 39 gradi.