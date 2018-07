Imperia. Si è concluso nel tardo pomeriggio di ieri a Gaeta la XXX Calise Cup di Handball beach. Entrambe le formazioni maschile e femminile dove sono statti inseriti i cinque atleti imperiesi, Andrea Lurgio ed Alessandro Cucè nella squadra della selezione Area 2 chiamata per l’occasione “Liguria Beach Handball” e Georgia Convalle, Beatrice Tortonesi e Dalida Regesta nel Grosseto, si sono classificati al secondo posto.

La squadra maschile si è dovuta arrendere agli shout-out, una sorta di rigori in corsa, per una sola lunghezza contro il Grosseto una delle migliori interpreti di questa variante di pallamano sulla spiaggia. Mentre le ragazze in virtù di una classifica dove il Team Italia gareggiava al di fuori di questa, ha visto le ragazze imperiesi salire sul podio insieme alle toscane per un secondo posto dietro alla Pallamano Cassano leader a tutto campo della pallamano femminile italiana.

“Volevo ringraziare i nostri ragazzi - ci riferisce il presidente Giovanni Martini – per come si sono distinti nelle due compagini dove hanno giocato, rimane un po’ di rammarico per l’infortunio del nostro terzino Pietro Tambone privando di fatto la selezione ligure di una valida alternativa. Concludo ringraziando il nostro dirigente Saul Convalle che in questi giorni a seguito da vicino i nostri atleti”.