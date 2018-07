Tanti 100 e qualche bocciato: i risultati della maturità 2018 in provincia di Imperia

Imperia. “Tutte le cose belle finiscono“, recita un detto, ma fortunatamente anche quelle brutte. Una di queste, per migliaia di ragazzi, sono gli esami di maturità, terminati proprio in questi giorni.

Per i circa 1400 studenti della provincia di Imperia è giunto il momento di godersi l’estate più bella e spensierata della propria vita, frutto di un duro lavoro che li ha visti impegnati sui banchi di scuola fino ai primi giorni di luglio. Non prima però di conoscere l’esito del proprio Esame di Stato, ultimo ostacolo da superare per dare il via al resto della loro vita.

Ecco i risultati istituto per istituto e classe per classe degli esami di maturità edizione 2018 nell’Imperiese:

Istituto professionale M. Polo di Ventimiglia:

5P: 12 studenti, 4 esiti negativi, nessun 100/100 e lode, 5M: 16 studenti, tutti esiti positivi, nessun 100/100 e lode

Istituto E. Fermi di Ventimiglia:

5A: 22 studenti, tutti esiti positivi, Haochen He ottiene il voto più alto con 100/100esimi, 5G: 15 studenti, 1 esito negativo, nessun 100/100 e lode

Liceo A. Aprosio di Ventimiglia:

5B: 21 studenti, tutti esiti positivi, Claudia Fenoglio e Alessio Vinci ottengono il voto più alto con 100/100esimi, 5A: 20 studenti, tutti esiti positivi, Giovanni Cassini e Davide Lucisano ottengono il voto più alto con 100/100esimi, 5L: 26 studenti, tutti esiti positivi, Anna Bredy, Chiara Marsiglia, Marta Serpe e Maria Chiara Zorzoli ottengono il voto più alto con 100/100esimi, 5C: 14 studenti, tutti esiti positivi, Luca Bianchi ottiene il voto più alto con 100/100esimi

Istituto E. Montale di Bordighera:

5A: 26 studenti, tutti esiti positivi, Elena Croesi e Davide Fissore ottengono il voto più alto con 100/100esimi con lode, 5T: 12 studenti, 5 esiti negativi, nessun 100/100 e lode

Liceo scientifico G. D. Cassini di Sanremo:

Scientifico: 5F: 27 studenti, tutti esiti positivi, nessun 100/100 e lode, Sara Bottino, Camilla Gandolfo e Andrea Mortato ottengono il voto più alto con 100/100esimi, 5D: 21 studenti, tutti esiti positivi, Margherita Battistotti, Ivan Galli e Chiara Pasquali ottengono il voto più alto con 100/100esimi

Classico: 5A: 15 studenti, tutti esiti positivi, Giacomo De Andreis ottiene il voto più alto con 100/100esimi con lode, 5B: 17 studenti, tutti esiti positivi, Marta Rodino ottiene il voto più alto con 100/100esimi con lode, Caterina D’Angelo, Rafael Gervasone, Zelda Moreno, Francesco Maria Toti Ognibene ottengono 100/100esimi

Linguistico: 5S: 21 studenti, tutti esiti positivi, nessun 100/100 e lode, Andrea Martini e Sophia Raineri raggiungono il 100, 5V: 26 studenti, un bocciato, nessun 100/100 e lode, Greta Galliccia, Fabiana Gino e Alessia Principato ottengono il voto più alto con 100/100esimi; 5T: 12 studenti, tutti esiti positivi, Miriam Ferrari, Giulia di Marcantonio e Roxana Rizzolio il voto più alto con 100/100esimi; 5Z: 21 studenti, tutti esiti positivi, Michelle Grego ottiene il voto più alto con 100/100esimi.

Istituto professionale C. Colombo di Sanremo:

5A: 20 studenti, tutti esiti positivi, nessun 100/100 e lode, 5SIA: 9 studenti, tutti esiti positivi, nessun 100/100 e lode, 5AFM: 9 studenti, tutti esiti positivi, Giada D’Alessandro ottiene il voto più alto con 100/100esimi, 5A: (liceo scientifico): 21 studenti, tutti esiti positivi, Raffaello Biagini ottiene il voto più alto con 100/100esimi, 5B: (liceo scientifico): 18 studenti, tutti esiti positivi, Brando Covatta ottiene il voto più alto con 100/100esimi

Istituto professionale G. Marconi di Sanremo:

5AEL: 14 studenti, tutti esiti positivi, nessun 100/100 e lode, 5CTL: 14 studenti, tutti esiti positivi, Denis Koroli raggiunge il massimo con 100/100esimi, 5BEN: 12 studenti, tutti esiti positivi, Alessio Cirrincione ottiene il voto più alto con 100/100esimi

Liceo C. Amoretti di Sanremo:

5A: 22 studenti, tutti esiti positivi, Anna Franza ottiene il voto più alto con 100/100esimi, 5B: 24 studenti, tutti esiti positivi, nessun 100/100 e lode

Istituto E. Ruffini – D. Aicardi di Sanremo:

Sezione agraria: 1CLA: 26 studenti, 4 esiti negativi

Sezione turistica: 5A: 21 studenti, tutti esiti positivi, nessun 100/100 e lode, 5B: 19 studenti, tutti esiti positivi, Giorgia Licata ottiene il voto più alto con 100/100esimi, 5CLA: 15 studenti, tutti esiti positivi, nessun 100/100 e lode.

Complimenti a tutti, buon divertimento e tanti auguri per il vostro futuro!