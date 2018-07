Taggia sulla strada per diventare uno dei “Borghi più belli d’Italia”

Taggia. Il Comune capoluogo della Valle Argentina è idoneo per entrare a far pardte dei “Borghi più belli d’Italia”. E’ il quinto in provincia, 21esimo in Liguria tra i 279 in Italia. Oltre a quello tabiese, nell’imperiese, ci sono i Comuni di Apricale, Cervo, Lingueglietta – in questo caso frazione, di Cipressa – Seborga e Triora.

La domanda d’iscrizione è stata presentata dal Comune, dopo di che se ne è occupato quasi a tempo pieno l’assessore Espedito Longobardi. Dopo le selezioni, superate senza problemi da Taggia, il Comune è stato considerato idoneo durante l’ultima assembre nazionale dell’associazione.