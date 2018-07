Taggia, strepitoso successo per la quarta edizione del trofeo “Le due torri”

Arma di Taggia. Si è appena conclusa con successo, la quarta edizione del trofeo “Le due torri”. L’evento organizzato dalla pubblica assistenza Croce Verde Arma Taggia, in collaborazione con diverse associazioni presenti sul territorio, è andato in scena domenica scorsa in piazza Chierotti.

Una giornata di sport e puro divertimento che ha visto una grande partecipazione da parte di turisti e residenti di tutte le età. La giornata ha avuto inizio con il risveglio muscolare in spiaggia con il Nordic Walking a cura di Anwi ponente ligure scuola nordic walking, per poi continuare a ritmo di musica con l’animazione della Ads Gym&Fun e la lezione aperta di Pound Fitness.

Molti i bimbi che hanno trascorso la giornata divertendosi alle prese con il “Gioco dell’Oca” e “Scopri la razza (canina). Indovina chi sono” organizzati dalla Protezione Civile, attività ludiche a cui hanno partecipato anche i cani e i loro padroncini. Gli educatori del centro cinofilo e i volontari della protezione civile erano a disposizione per suggerimenti cinofili di educazione e rieducazione dei nostri amici a 4 zampe.

Grande afflusso di gente per le tante novità che hanno caratterizzato questa quarta edizione come la mini crociera da Arma a Bussana e la fantastica “docciafun” che ha donato refrigerio in questa domenica estiva organizzate da Arma Pesca. Tanti i partecipanti alla dimostrazione di BLS (manovre salvavita) promossa dalla Croce Verde Arma Taggia che per l’intera giornata ha anche fatto divertire i bambini con uno stand di giochi e

un percorso ludico. La Pubblica assistenza ha inoltre dato il via al progetto DAE “Via io, via voi, via tutti … e ora chi mi defibrilla?” #50annidinoipervoi, dove in palio ci sono 8 defibrillatori.

Strepitoso successo anche per la Marathona dei bambini “Ciapa il Pinguino” della Running Free Arma Taggia in collaborazione con Arma Pesca e la Nuota e Corri della Running free Arma Taggia, due eventi sportivi che hanno registrato davvero tanti partecipanti che lungo il tragitto sono stati assistiti dal servizio Life Bike della Croce Verde.

All’ora dell’aperitivo e della merenda residenti e turisti hanno potuto gustare le specialità locali offerte dal Consorzio Valle Argentina. Visto il grande successo della manifestazione, gli organizzatori sono già all’opera per organizzare la quinta edizione del Trofeo “Le due Torri” e ringraziano tutte le associazioni presenti, i

volontari e tutti i partecipanti a questo bellissimo evento.