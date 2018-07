Taggia. Il pubblico suggerisce il “mare” è il tema e l’invito che il Centro Culturale Tabiese rivolge a tutto il pubblico per il primo concerto del Festival Internazionale “Appunti Sonori” 2018. di martedì 10 luglio prossimo alle 21 direttamente sulla spiaggia dello stabilimento Idelmery di Arma di Taggia in via Lungomare di levante 112.

Ospite della serata il noto concertista internazionale Giorgio Revelli.

Prendi un pianoforte a coda, ponilo in spiaggia, il tramonto sul mare, comodi posti a serede e la musica classica come ingredienti della serata e proponi un tema a cui ispirarsi.

L’associazione rivolge a tutti i lettori dei giornali, delle testate online, dei social e di chi vorrà partecipare ala serata di riflettere a temi legati al mare e che verranno proposti dagli stessi spettatori al m° Giorgio Revelli che eseguirà su quelle tracce un intero concerto improvvisato al pianoforte negli stili dei famosi compositori classici come Liszt, Debussy, Brahms e molti altri.

Giorgio Revelli, cresciuto musicalmente in Francia, che ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatoire National de Région de Nice (Francia) nella classe d’Organo di René Saorgin ed quelli in pianoforte con Elzbieta Glabowna. Ospite di prestigiosi festivals internazionali, tra i quali ha avuto l’onore di inaugurare la stagione del festival di Montpellier 2016, collabora con l’etichetta di Salisburgo Classic Concert, esibendosi in tutta Europa, Canada America del Sud e Stati Uniti.

Durante la serata verranno anche proiettate immagini su schermo per poter veicolare il pubblico attraverso i vari stili improvvisati.

L’Ingresso è libero