Taggia, rifiuti solidi urbani: apertura domenicale del punto di raccolta

Taggia. L’Amministrazione Comunale, al fine di garantire un’offerta migliorativa per il conferimento dei rifiuti solidi urbani, salvaguardando al contempo il decoro urbano a partire da domenica 22 luglio, garantirà l’apertura domenicale del punto di raccolta rifiuti, con orario dalle 17 alle 20, presso la casetta in legno collocata nel centro cittadino di Arma, sulla pista ciclabile, dietro i giardini di via Magellano, dove cittadini e turisti potranno conferire i propri rifiuti solidi urbani (carta/cartone, plastica, vetro/lattine, organico, indifferenziato, piccoli elettrodomestici).