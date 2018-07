Taggia, il Lido Idelmery omaggia la poesia di Alda Merini

Taggia.Continuano la serie di eventi al Lido Idelmery di Arma di Taggia.

Ieri sera grande successo per lo spettacolo di cabaret di Laura Formenti “Per puro caos”.

Ma non ci si riposa mai e martedì 24 luglio lasciamo le risate per uno spettacolo toccante e profondo con un omaggio alla poesia dell’indimenticabile Alda Merini. Il gruppo Ligyes Ensemble Anna Maria Caminada porterà in scena “Sono nata il 21 a primavera”.

Alcuni testi che verranno proposti, come Sono nata il 21 a primavera, Quelle come me o Il bacio, sono stati musicati originariamente per un ensemble pop da Giovanni Nuti, musicista legato alla poetessa da una profonda amicizia, e poi riarrangiati per il quintetto d’archi dei Ligyes dal M. Davide Ravasio.

Un suggestivo esperimento che con il calore degli strumenti ad arco valorizza al meglio il sentimento e il pathos dei versi della Merini.

Le poesie sono intramezzate da brani strumentali tratti dal repertorio della musica da film e del musical questa volta arrangiati dal M. Alessandro Alexovits primo violino dell’ensemble.

Appuntamento ore 21.30 di martedì 24 luglio con i versi di una delle poetesse italiane più grandi del ‘900 .

Serata adatta ad un pubblico adulto

Ingresso libero