Taggia. Si è concluso con successo il saggio dell’Associazione Culturale DoReMusica, tenutosi domenica 24 giugno alle 20.30, presso il teatro della parrocchia di Arma di Taggia, e che ha visto l’esibizione finale dei giovani soci che hanno frequentato durante l’anno i corsi di musica.

Circa 30 esibizioni si sono intervallate sul palco, tra cantanti, pianisti, chitarristi, batteristi e esibizioni d’insieme, che, per la prima volta, hanno visto la partecipazione di tutti gli allievi al fine di creare un’unica, grande, band.

“Per i nostri ragazzi questa è stata un’occasione importante per mostrare le proprie capacità e quanto appreso durante l’anno di studio insieme” ci spiega il giovane presidente Mirko Schiappapietre, insegnante della classe di pianoforte, musica d’insieme e teoria musicale “Durante l’anno tante sono le iniziative che abbiamo portato avanti ed alcuni dei nostri allievi di canto si sono pure esibiti a Milano durante un contest musicale, ottenendo dei buoni risultati. E’ una soddisfazione per noi e per loro, potersi esibire davanti ad un vero pubblico non è mai facile e ci mette di fronte alle nostre paure, e qui entra il gioco la forza del gruppo, che ti sostiene,non ti fa sentire solo. Suonare tutti insieme è più divertente anche se, indubbiamente, molto faticoso perchè dietro ci sono ore ed ore di prove e studio da parte nostra e dei nostri ragazzi”.

Quasi 100 persone hanno riempito il teatro parrocchiale, gentilmente concesso da Don Alessio e dalla parrocchia, riscoprendo, tramite i giovani, e non solo, allievi l’amore per la musica e l’ascolto di buona musica.

L’Associazione Culturale DoReMusica ha, infatti, come obbiettivo la diffusione della conoscenza musicale in un’ottica giovane e dinamica, che possa avvicinare sempre più i giovani alla musica in tutte le sue forme, assecondando i loro talenti e stimolando l’indubbio valore dello stare insieme, dell’ascolto e dello studio individuale e di gruppo. I corsi disponibili sono:

– pianoforte e teoria musicale con Mirko Schiappapietre

– canto ed arpa celtica, con diramazioni in arpaterapia e narrazione terapeutica con Claudia Murachelli

– di chitarra con Mauro Vero

– di batteria con Alessandro “Kino” Rossini

Le lezioni dei corsi di canto e canto corale, arpa celtica, pianoforte e batteria, proseguono anche per il periodo estivo.