Taggia, al Lido Idelmery va in scena lo spettacolo “Frank Sinatra story”

Taggia. Ultima tappa di luglio per “Music on the beach”, la rassegna musicale del Lido Idelmery. A 20 anni dalla scomparsa di “The voice”, lo stabilimento balneare di Arma di Taggia porta sul palco lo spettacolo “Frank Sinatra story”.

Dopo Alda Merini, martedì 31 sarà quindi la volta di un altro tributo.

“Frank Sinatra story” non è solo la musica, ma un intreccio di narrazione e note che porteranno nella vita, nella storia, nei successi e gli insuccessi, di uno dei più grandi artisti internazionali di sempre.

Perché “The voice”, così veniva soprannominato soprattutto in Italia, non è stato solo un cantante di assoluta fama, ma anche attore, conduttore tv, un artista a 360 grandi che con il suo fascino e carisma ha stregato il mondo intero.

Durante la serata si rivivrà in parte parte la sua magia, grazie a una formazione inedita composta da Benny La Monica alla voce, Aldo de Laude voce narrante, Davide Nari sax, Fabio Vernizzi pianoforte, Riccardo Barbera contrabbasso, Alex Nicoli batteria.

Appuntamento martedì 31 luglio alle 21.30 ai Lido Idelmery sul lungomare di Arma Di Taggia.