Taggia. Ieri sera a Taggia, nella splendida cornice del Castello medievale di Taggia e alla presenza di quasi centocinquanta persone si è svolto il terzo concerto della stagione di musica classica Appunti Sonori

del Centro Culturale Tabiese.

Gli ospiti dell’evento, l’Ensemble di otto trombe FVG dirette dal maestro Giovanni Vello, hanno fatto onore al luogo contestualizzandolo con un programma davvero affine alle mura della fortezza attraverso brillantezza di suono e tecnica di alto livello. Il pubblico ha apprezzato moltissimo richiedendo due bis.

Un servizio navetta organizzato dal Centro Culturale Tabiese in collaborazione col Comune di Taggia e la Megaviaggi 2000 di Imperia, ha facilitato l’arrivo di un pubblico entusiasta fino a fine serata.

Un grazie particolare è stato rivolto all’amministrazione comunale che, indipendentemente dal sostegno ricevuto, ha saputo dialogare e concertare insieme al Centro Culturale Tabiese per una parte di stagione culturale di livello. E già si pensa alla prossima settimana con due appuntamenti molto attesi.

Martedì 24 luglio si svolgerà il concerto per fagotto e clarinetto presso lo stabilimento balneare Germana di Arma di Taggia: alle ore 20 aperitivo con gli artisti (Vitaliano Gallo al fagotto e Cristina Noris al clarinetto) e alle ore 21 il concerto.

Mercoledì 25 luglio alle 21 presso l’Ex oratorio di Santa Teresa in Taggia Ambientazione in costumi d’Epoca a cura del Rione San Dalmazzo e a seguire il concerto di due chitarre con gli illustri Hugo Acosta e Winfried Kellner provenienti dal Messico ed al momento in tournée europea. L’ingresso in entrambi i casi sarà libero.