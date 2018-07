Taggia. C’è ancora tempo fino al 5 luglio per iscriversi alla prima edizione del Liguria West Music Contest che si terrà i mercoledì’ di luglio ed agosto in piazza Chierotti ad Arma di Taggia.

“Il Contest è gratuito e riservato agli autori delle province di Imperia e Savona -parla il direttore artistico Anthony D’agui- Con questa iniziativa vogliamo dare spazio alla musica originale degli autori del ponente siano essi dell’imperiese o del savonese. I Partecipanti a disposizione un palco, il service necessario e una piazza dove poter far sentire la propria musica.

Il vincitore di questa edizione potrà vincere una giornata in studio di registrazione presso RDA studio Sanremo, un videoclip con la Skull Joke Production di Simone Caridi e una Serata nella rassegna musicale 2019 dei Lido Idelmery. -continua il direttore artistico- Con questa formula speriamo di poter trovare nuovi ed interessanti autori e potergli dare oltre che un palco anche un possibile sostegno al proprio percorso musicale”

Per partecipare al concorso organizzato dall’associazione We And Art in collaborazione con il Comune di Taggia, lo Stabilimento Lido Idelmery di Arma di Taggia, la casa di produzione audiovisivo Skull Joke Production e RDA studio di Sanremo, basta inviare una mail ad associazioneweandart@gmail.com specificando nel’oggetto prima edizione LWM 2018 con nome autore o gruppo, numero di componenti, città di provenienza, genere , una breve bio con foto e alcuni brani originali che si vogliono portare al contest.