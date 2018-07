Taggia. Si è svolta con il consueto successo di squadre e di pubblico, la 4° edizione del Torneo di pallavolo

femminile “Sole Mare e Volley”, organizzata come sempre dal Volley Team Arma Taggia, capitanata dal

poliedrico presidente Vincenzo Brunacci.

La società ringrazia il Comune di Taggia e tutti gli sponsor che hanno contribuito alla perfetta riuscita della manifestazione, che ha visto la serata di benvenuto presso la bellissima struttura del “Castellaro golf resort” dove hanno soggiornato le squadre ospiti.

Dodici le società che si sono affrontate con grande determinazione nelle palestre di Taggia, Levà e nel plateatico di Valle Armea, arbitrate dal comitato di Imperia-Sanremo del Centro Sportivo Italiano. Nelle giornate di venerdì e sabato si sono svolte le partite dei gironi eliminatori, mentre domenica si sono svolte le finali presso la palestra comunale “Ruffini” di Taggia.

La finale Under 13 ha visto contendersi la coppa la squadra di Aosta “Evancon Volley” e il Volley Team Arma

Taggia, quest’ultima uscita vincitrice con il risultato di 2-1 parziali 25-14, 19-25, 14-16, dopo una bella battaglia.

Nella categoria Under 14 la “ASD VolleyScrivia” ha avuto la meglio sul “Golfo di Diana” con un secco 2-0

(25-10, 25-11), mentre la locale Volley Arma Taggia non ha avuto accesso alla finale per soli quattro punti di differenza.

Infine domenica pomeriggio un folto pubblico ha fatto da cornice a una bellissima finale della categoria Under 18 tra le formazioni della “Volpianese” (To) e la “Selezione CSI” (Im). Il risultato, dopo un’ora e trenta di gioco ad altissimi livelli, ha visto trionfare il Volley Volpianese per 3-0.

Al termine della partita si sono svolte le premiazioni alla presenza dell' Assessore del comune di Taggia Espedito Longobardi e del Presidente del consiglio comunale Laura Cane.