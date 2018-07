Sviluppare il proprio businnes alla fiera di Lyon

Dopo Parigi e Marsiglia la terza città più grande in Francia è Lione, capoluogo della regione Alvernia-Rodano –Alpi. La sua posizione è notevolmente strategica: infatti, si trova non lontana dalla Svizzera, la cui città più vicina Ginevra per poi passare a Berna è Zurigo. Milano e Torino sono le città italiane facilmente raggiungibili grazie anche alla presenza di un’efficiente rete ferroviaria ad alta velocità. A sua volta sia Parigi sia Strasburgo sono a 400-500 kilometri di distanza sempre collegati con strade molto agevoli e linee treni ad alta velocità. Questo a confermare quanto Lione possa essere interessante come meta espositiva perché facilmente raggiungibile da un potenziale pubblico. Se hai un’attività e pensi di varcare i confini nazionali per espandere il tuo business Lione è una meta interessante: questa strategia è vivamente consigliata date le potenzialità dei mercati europei e comunque internazionali e la logica probabilità di successo.

La tua presenza può partire dalle fiere perché, in parallelo ad uno sviluppo online, che varca ogni tipologia di confine, aggiungere anche la presenza a eventi di settore, non può che rafforzare la tua immagine, ma anche la tua potenzialità sul mercato. Instaurare rapporti diretti, fare conoscenze, presentare con entusiasmo il proprio servizio o prodotto è un plus che crea engagement nel potenziale cliente. Questo è il motivo principale per cui, nonostante sia un’era di digitalizzazione, partecipare a fiere, fa ancora la differenza.

Se decidi di seguire questa strategia incomincia a focalizzarti sul budget che puoi avere a disposizione e chiedere dei preventivi per stand a Lyon. Il metodo più efficace e sicuramente meno dispendioso a livello di energie aziendali, è quello di demandare la progettazione ad aziende che lo facciano di mestiere, in modo tale che possano crearti uno stand coerente alla tua immagine aziendale, ma soprattutto di qualità. Come ben sai, l’immagine e la prima impressione sono molto importanti: non si può però negare che l’occhio vuole la sua parte.

Affidati a professionisti e questo ti permetterà anche di facilitare tutta la parte logistica di realizzazione dello stand, materiali, misure, mano d’opera , ingressi in fiera durante il montaggio senza che tu debba necessariamente spostarti o far sì che qualche tuo dipendente sia impegnato in questa mansione, levando tempo ad altre attività lavorative di sicura utilità. Delegare è sicuramente il termine chiave, ma scegli dei professionisti del mestiere.

Il tuo stand sarà pronto e perfetto per accogliervi e potervi presentare al mercato intenzionale. Prepara bene la tua strategia di comunicazione e marketing: ogni contatto che avrai sarà prezioso e sicuramente il ritorno in termini di business, ti confermerà la giusta scelta di partecipare alla fiera di Lione.