Sanremo. Sala gremita e partecipanti attenti alla conferenza tenuta ieri dall’architetto Paolo Camaiora, organizzata dall’associazione culturale Et Ventis Adversis.

Attraverso fotografie inedite e spiegazioni dettagliate l’architetto e ricercatore storico, ha accompagnato gli intervenuti nel mondo dell’architettura degli anni Trenta, spaziando dalle tecniche di costruzione (ad. esempio la colonia Torre Fiat di Marina di Massa, realizzata in cento giorni) ai materiali autarchici, per arrivare al clou dell’appuntamento e svelare il ritrovamento della Statua al Legionario dello scultore sanremese Franco Bargiggia che si pensava non fosse stata realizzata.

Il monumento si trova in Versilia in una proprietà privata, misura 4,5 mt di altezza e seppur non sia stato completamente terminato, mostra l’attenta cura per i particolari nello scolpire la fibbia, i lacci degli scarponi e sulle braccia risaltano le vene.

Quelli dell’associazione culturale Et Ventis Adversis ringraziano i partecipanti, l’architetto Paolo Camaiora e il Comune che li ha ospitati nella bellissima sala di Palazzo Roverizio.