Sul tracciato “Omar Massaboa” di Colle San Bartolomeo va in scena una gara per Motocross & Enduro Junior

San Bartolomeo al Mare. Sabato 4 e domenica 5 agosto andrà in scena una gara solo per i comparti di Motocross Junior & Enduro Junior sul tracciato “Omar Massaboa” di Colle San Bartolomeo.

Come per ogni precedente appuntamento è richiesta la conferma preventiva per la partecipazione, entro mercoledì 1 agosto. Le conferme sono fondamentali per organizzare lo staff tecnico e valutare l’entità della quota di iscrizione ai due giorni di corso: una prima valutazione indica la quota per entrambi i giorni a 35€ su base 30 adesioni, escluso il pranzo che sarà organizzato direttamente sul campo in fase di iscrizione.