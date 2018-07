Stipendi, la provincia di Imperia al 51° posto con 1.305 euro mensili

Imperia. Nel 2018 il salario medio degli imperiesi è di 1.305 euro. Questo è quanto emerge nel rapporto 2018 sulle province italiane dell’Osservatorio Statistico dei Consulenti del Lavoro che classifica la provincia di Imperia 51esima su 107 province italiane.

La media nazionale è fissata a 1.324 euro, dunque si tratta di soli pochi euro al di sopra della situazione imperiese. A classificarsi prima è la provincia di Bolzano, in Trentino-Alto Adige, con 1.500 euro, mentre al fondo della classifica si posiziona la provincia di Ragusa, in Sicilia, con 1.059 euro; la differenza retributiva è dunque molto elevata.

In generale la situazione retributiva del nord Italia è più rosea rispetto al Sud, infatti la busta paga media al settentrione è di 1.384 euro mensili, mentre al meridione di 1.207 euro al mese.

Da questi dati sono escluse altre mensilità, come tredicesima, quattordicesima, e voci accessorie non percepite regolarmente tutti i mesi, come premi di produttività annuali, arretrati, indennità per missioni e straordinari non abituali.