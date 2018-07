“Stiamo bene, questa è la prima cosa che vi vogliamo dire”: la moglie di Andreucci ringrazia i sostenitori su Facebook

Sanremo. “Stiamo bene, questa è la prima cosa che vi vogliamo dire. Grazie a tutti per le vostre attestazioni di affetto, e che in queste ore continuano ad arrivare. Adesso siamo di nuovo insieme. Io purtroppo dovrò stare ferma per un po’, Paolo mi auguro che possa tornare in macchina quanto prima. Vogliamo ringraziare i soccorsi per la loro efficienza e tempestività. Ringrazio Filomena che mi ha soccorso all’Ospedale di Sanremo. Continuate a fare il tifo per noi. Grazie a tutti, Anna e Paolo #ucciussi”.

Lo ha scritto Anna Andreussi, moglie e copilota del campione italiano di rally, Paolo Andreucci elitrasportato al Santa Corona di Pietra Ligure dopo un incidente a Bajardo, mentre stava provando le gomme Pirelli sulla sua Peugeot 208 T16 del team “Sport Italia”.

Il messaggio è rivolto ai tanti tifosi e semplici cittadini che ieri hanno appreso con ansia la notizia del grave incidente nel quale era rimasta coinvolta la coppia.