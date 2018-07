Stazione di Ventimiglia, i lavoratori delle pulizie senza paga: “Pronti a scioperare”

Ventimiglia. Monta la protesta dei lavoratori della ditta esterna che ha in appalto le pulizie dei materiali regionali a Ventimiglia. Sono 28 i dipendenti ventimigliesi dell’azienda Boni spa, che ha come committente Trenitalia, che ad oggi hanno ricevuto solo il 50% dello stipendio e non hanno avuto garanzie per il restante 50% e dell’intera quattordicesima.

Michele Delli Carri FILT Cgil e Oscar Matarazzo Uiltrasporti durante l’assemblea dei lavoratori svolta in mattinata dichiarano insostenibile la situazione: “Il cantiere di Ventimiglia è ormai da anni bersagliato da continui tagli delle lavorazioni, al prefetto abbiamo chiesto che Trenitalia porti più lavorazioni in modo da garantire il lavoro. Oltre al mancato versamento degli stipendi di questo meso la ditta Boni spa ha già anticipato che se dovessero finire gli ammortizzatori sociali ci saranno 15 esuberi, 15 posti di lavoro che andranno persi in un territorio già da tempo martoriato. Abbiamo chiesto un’incontro alla regione dopo la totale adesione allo sciopero nazionale del 20 Luglio le istituzioni dovranno prendersi delle responsabilità e portare al tavolo Trenitalia per avere le risposte che ad oggi non abbiamo ancora avuto”.