Sanremo. Nei giorni scorsi, presso il Ristorante La Darsena di Arma di Taggia, il Comitato Unicef della Provincia di Imperia ha dato appuntamento alla A.S.D. Tennistavolo Regina Sanremo ed al sig. Raffaele Regina di Taggia per consegnare loro un duplice riconoscimento dell’Ente Umanitario difensore dei diritti Universali dei Bambini e delle Bambine.

Una sessantina di avventori hanno affollato lo spazio centrale accuratamente organizzato per le investiture, fra i quali spiccava la presenza di: Raffaello Bastiani (Assessore Delegato allo Sport del Comune di Taggia), Domenico Frattarola (Membro del Lions Club Sanremo Host), Giuseppe Alessi (Tesoriere del Centro Culturale Tabiese) e Massimo Napoli (Membro del Rotary Club di Milano).

di 26 Galleria fotografica "Sport and ping pong for Unicef"









Inoltre, al semplice e modesto banchetto culinario, erano presenti il Consiglio Direttivo con Salvatore Lombardo, Alessandro Lombardo, Fabrizio Scardetta (assente per motivi famigliari la sig.ra Tiziana Di Benedetto) gli atleti/e del Tennistavolo Regina ed una nutrita compagine di amici, sostenitori e simpatizzanti arrivati appositamente anche da Milano, da Genova e da Savona.

Le onorificenze sono state bandite dalla professoressa Colomba Tirari di Bordighera (presidente Unicef Imperia) con la sottoelencata sequenza:

a) Alla “A.S.D. Tennistavolo Regina Sanremo” fondata nel 1976 e Stella di Bronzo Coni nel 1989.

Targa al merito Unicef con la seguente motivazione “La Società A.S.D. Tennistavolo Regina Sanremo – Amica dei Bambini – Per l’opera di coinvolgimento delle giovani generazioni attraverso il Tennistavolo, in favore dei bambini più poveri del Mondo – Grazie”.

b) Al sig. Raffaele Regina (Classe 1954) che ha iniziato il proprio curriculum sportivo nel 1963 e che ha fondato nel 1976 la Scuola Pongistica Matuziana dandogli il proprio nome – unico sodalizio in Europa ed in Italia avente la denominazione di un atleta in piena attività.

Targa al merito Unicef con la seguente motivazione “Raffaele Regina – Messaggero di Pace – Per la grande opera di coinvolgimento delle giovani generazioni in favore dei bambini più deboli e fragili della Terra”.

Con questo atto nei confronti del sig. Raffaele Regina è pure scattato ufficialmente la presa in incarico di responsabilità operativa quale Delegato Unicef per le Città di Sanremo e di Taggia.

Primo prezioso ed ambizioso progetto sarà “Taggia Città dei Bambini e delle Bambine” ma solo con un serio interesse politico e popolare tale risultato sarà possibile ottenere grazie ad un lungo ed intenso lavoro stimato all’incirca in un paio d’anni in quanto le norme ed il regolamento per codesta idea nazionale è composto da n° 10 Step da realizzare in successione almeno fino al 2020.

Quindi gli amministratori autorità locali ed i consigli comunali dei ragazzi per tale programma dovranno operare attivamente aiutando il sig. Raffaele Regina al raggiungimento del citato scopo sociale e per la salvaguardia della nuova generazione verso un futuro certamente migliore.

Una serata nel pieno della giovialità e dell’allegria, con momenti emozionanti ed anche momenti di cordoglio nel ricordo della Volontaria Unicef Ventimigliese Viviana Scardetta scomparsa prematuramente nel 2016.

Cogliendo lo spunto, nei primi mesi dell’anno scolastico 2018-19 verranno chiamati a giocare a ping pong per il “Memorial Viviana Scardetta di Tennistavolo” tutti gli alunni delle Scuole Primarie della Città di Confine.

Dulcis in Fundo: la Famiglia Garino di Taggia ha preparato una meravigliosa e gustosissima torta casalinga a forma di podio sportivo che ha fatto trionfale ingresso in sala chiudendo in bellezza una indimenticabile serata all’insegna della solidarietà.

Al cospetto della Mascotte “Polpo Ping” i bambini e le bambine presenti hanno ricevuto un piccolo e semplice omaggio in Peluche e Giocattoli educativi didattici – mentre la generosità dei commensali ha dato modo di raccogliere un po’ di fondi in euro per l’Unicef Imperia.