Sanremo. Si è concluso ieri l’avvincente e suggestivo torneo Sanremo Beach Soccer iniziato lo scorso 30 giugno presso i Bagni Stella, patrocinato dal Comune di Sanremo e sostenuto interamente da privati.

Ieri sera si sono disputate le partite tra le quattro squadre finaliste per contendersi, rispettivamente, il terzo e quarto posto tra Privé e CDO, dove Privé ha avuto la meglio e il primo e secondo posto tra le squadre CR7 e Soul Burger. Quest’ultima ha vinto il torneo, con un punteggio di 18-17 e si è aggiudicata i primi premi in palio; le squadre hanno giocato fino all’ultimo secondo del match con grinta ed entusiasmo, in una cornice sicuramente d’eccezione e con tanti spettatori e amici a sostegno delle finaliste e a godersi l’atmosfera.

A premiare i vincitori, oltre agli organizzatori e le manager di Around Events, era presente l’Assessore allo Sport dott. Eugenio Nocita, che ha consegnato ai vincitori i relativi premi; presente anche Roberto Rodo, Fideuram, promotore tra gli sponsor del torneo stesso. Dulcis in fundo, due modelle del negozio sanremese “Inferno” hanno presenziato e contribuito a porgere i premi, rispettivamente, alle prime tre squadre, nonché al capocannoniere del Torneo Mattia Gerardi; ulteriori premi per il miglior portiere del Torneo, Marco Campagnani e per il goal più bello a firma di Giacomo Calvini.

Diversi e molti i premi offerti per il torneo evento, tra cui: tute e completi ufficiali ZEUS, Borsoni RF store, Casco MOMO Design di Franco Moto, orologi Calypso della gioielleria Bottillo, costume HYPE, buoni COCOON, buoni LUA Cremeria, biglietti del teatro della Tosse. Arrivederci all’edizione Sanremo Beach Soccer 2019!