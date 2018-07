Sold Out per il concerto di Beyoncé e Jay-Z all’Allianz Riviera di Nizza

Nizza. Tutto esaurito per il concerto di Beyoncé e Jay-Z che andrà in scena questa sera sul palco dello stadio Allianz Riviera.

Il tour “On The Run II” arriverà infatti nel capoluogo della Costa Azzurra dopo la precedente tappa del 14 luglio allo Stade de France di Parigi, che ha visto come spettatrice anche l’ex first lady Michelle Obama.

Per lo spettacolo sono stati venduti 35.000 biglietti e si prevedono code e rallentamenti alla viabilità sulle strade che conducono verso lo stadio.