“Situazione migranti” a Ventimiglia, il commento di Forza Nuova sulle considerazioni del vescovo Suetta

Ventimiglia. Forza Nuova esprime considerazioni in merito alle recenti dichiarazioni rilasciate dal vescovo di Ventimiglia, mons. Antonio Suetta, sul tema dell’immigrazione.

“Queste affermazioni di assoluto ed incontestabile buon senso, ci riportano alla memoria quelle di Benedetto XVI che, in un suo messaggio inviato in occasione della 99esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato del 2012, rivendico’ il diritto a “non emigrare”.

Queste lungimiranti riflessioni, sono assolutamente allineate con quello che è in sostanza, il pensiero forzanovista su questo tema. Forza Nuova vede nell’attuale fenomeno dell’immigrazione una dolorosa ferita per l’armoniosa convivenza tra i popoli. Infatti, oltre ad essere un elemento di turbamento dell’ordine pubblico e di perdita del patrimonio culturale, l’immigrazione è un salasso d’energie umane per gli stessi popoli immigranti.

In quest’ottica, vista la particolare pregnanza per il nostro Paese del problema africano, Forza Nuova esalta il ruolo fondamentale dei popoli europei nella ricostruzione del moribondo continente nero: ricostruzione che sortirebbe l’effetto di tutelare il diritto dei popoli africani a vivere dignitosamente nella propria terra.

Finalmente una voce fuori dal coro che trova il nostro pieno sostegno, capace di prendere parzialmente le distanze da quello che è il pensiero dell’attuale pontificato, fornendo una visione ed una soluzione più realistica e concreta ad una situazione che deve trovare una logica e definitiva conclusione”.