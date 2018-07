Sicurezza delle discoteche: fissato summit in prefettura a Imperia

Imperia. Nel pomeriggio di domani venerdì 6 giugno, alle 18.30, presso il Palazzo del Governo della prefettura, il Prefetto di Imperia, con le Forze dell’Ordine e le Organizzazioni Rappresentative delle categorie dei gestori di discoteche e dei servizi di controllo nei locali di Pubblico Spettacolo, sottoscriveranno un Protocollo d’Intesa per la sicurezza nei locali di intrattenimento e spettacolo.

La firma di detto documento consentirà di dare attuazione, anche in questo territorio, all’Accordo quadro sottoscritto dal Ministro dell’Interno per una proficua collaborazione tra le Istituzioni e gli operatori di settore, nella lotta alla illegalità ed alle condotte violente e pericolose che talora si registrano in tale tipologia di locali e che mettono a repentaglio la sicurezza degli utenti, in prevalenza rappresentati da giovani.

Nell’accordo sono state, infatti, individuate buone prassi da adottare per prevenire ed infrenare situazioni potenzialmente pericolose, all’interno e nelle immediate vicinanze dei locali in questione, con particolare attenzione al contrasto di ogni forma di violenza, all’uso di sostanze stupefacenti ed all’abuso di alcool.