Sanremo. La stagione sportiva 2017-2018 è terminata e la Nuova Lega Pallavolo ha concluso sugli scudi in vari ambiti, la settimana scorsa si è concretizzato un progetto, unico nel suo genere nel nostro comprensorio, frutto della collaborazione della NLP Sanremo con altri quattro sodalizi (NSC Volley Imperia, V.T. Armataggia, San Giovanni Ospedaletti e S.C. Ventimiglia).

Un numeroso gruppo di ragazze tesserate delle società hanno svolto uno stage tecnico tenuto dal prof. Massimo Moglio dell’Union Volley Pinerolo, uno dei coach più esperti e preparati della pallavolo piemontese, che insieme al proprio staff nell’arco della settimana ha svolto allenamenti che hanno permesso alle giocatrici di affinare la propria tecnica individuale nei vari fondamentali di gioco, oltre alla possibilità che hanno avuto i coach locali di confrontarsi con le varie metodologie di allenamento; anche la collaborazione col prof. Moglio e l’Union Volley Pinerolo sta vivendo questa settimana un’importante appendice visto che la società piemontese ha portato a sua volta le proprie atlete sempre sui campi del Mercato dei Fiori per una serie di allenamenti.

di 12 Galleria fotografica Nuova Lega Pallavolo Sanremo









Le giocatrici matuziane sono arrivate al termine della settimana sicuramente provate ma arricchite da un’esperienza che faranno certamente fruttare nel proprio percorso di crescita futura, per le under 14 (in collaborazione con San Giovanni Ospedaletti) e under 18 della NLP Sanremo lo stage ha costituito anche un’ottima preparazione per il Torneo Sole & Mare, svoltosi nell’ultimo fine settimana tra Taggia e Sanremo: un buon terzo posto finale per le biancazzurre più grandi, a conclusione di una lunga ma soddisfacente stagione agonistica.

Nel settore giovanile maschile, che ha visto nella stagione appena conclusa la NLP trionfare nel campionato territoriale under 18, è arrivata un’altra gratifica importante per la società del presidente Fagnani e gli allenatori: ben tre atleti biancazzurri (Alessio Filippi, Massimiliano Matani e Manuel Travella) hanno fatto parte della compagine che ha partecipato e difeso con buoni risultati i colori della rappresentativa ligure alle Kinderiadi (Trofeo delle Regioni), la principale manifestazione giovanile del volley nazionale.