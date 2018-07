Sanremo. Si è conclusa con la festa finale di venerdì 20 luglio la 1ª edizione dell’Educamp Riviera dei Fiori

svoltosi al Polo Sportivo del Mercato dei Fiori a Sanremo.

La proposta del Coni Regionale in collaborazione col Delegato Coni di Imperia Alessandro Zunino, e l’importante patrocinio del Comune di Sanremo (con l’Ufficio Sport e l’assessore Nocita da subito favorevoli e collaborativi

verso l’iniziativa), ha suscitato entusiasmo tra i 34 giovani partecipanti che hanno vissuto una piacevole esperienza che li ha avvicinati a ben 17 attività sportive diverse.

Il progetto Educamp mira a promuovere, attraverso l’attività fisica e motoria, la diffusione di principi come il rispetto dell’individualità di ciascuno, del gruppo, delle regole e di valori quali la socializzazione e l’integrazione. L’Educamp rappresenta luogo di aggregazione e confronto, nel quale, attraverso il gioco e l’insegnamento di attività educative e sportive, diventa più facile relazionarsi con gli altri.

Nel caso specifico di questo Educamp voluto presso la struttura sportiva di Valle Armea, importante è stato il riunire e far ‘lavorare’ assieme diverse Associazioni Sportive del territorio che hanno messo a disposizione i loro Tecnici qualificati ed appassionati a titolo gratuito.

Hanno aderito Scuola di Pallavolo Mazzucchelli, Olimpia Basket, Asd Virtus Sanremo Calcio 2011, Asd Sturla Pattinaggio, Lega Navale Italiana Sezione di Sanremo, Sanremese Softball, Asd Nuova Lega Pallavolo Sanremo, Asd Sanremo Rugby, Csd Judo Sanremo, Ssd Unione Sanremo SRL e la Asd Ginnastica Riviera dei Fiori che per questa prima edizione è stata la Società che ha coordinato il progetto.

Un ringraziamento particolare va all’USL Imperiese, sempre ben predisposta verso le iniziative sportive, che con la preziosa presenza dei Dott. Rizzo, Beschi e D’ Alesio che hanno parlato di prevenzione, igiene orale, alimentazione ed educazione alla fotoprotezione.

La gestione delle attività è stata affidata ad un affiatato e professionale staff di Educatori, tutti laureati in Scienze Motorie e tecnici sportivi di diverse federazioni. Il gruppo, capitanato da Angelica Stella, era formato dai Prof. Alessandro Castaldo, Martina Chalier, Silvia Gaziello, Giampiero Gianno e Federica Sibilla.

Per concludere, i partecipanti e le loro famiglie si sono complimentati per la buona riuscita del Camp, ‘prenotandosi’ per le future edizioni che saranno riproposte con i miglioramenti che saranno studiati sull’esperienza di questo primo anno. Il Polo Sportivo ha retto bene le attività, e consentirebbe la gestione di numeri ben più alti, rimanendo uno spazio sportivo indispensabile alle Associazioni, da promuovere sviluppando progetti e attività in ambito sociale e sportivo.

Società sportive:

Scuola di Pallavolo Mazzucchelli

Olimpia Basket

ASD Virtus Sanremo Calcio 2011

ASD Sturla Pattinaggio

Lega Navale Italiana Sezione di Sanremo

Sanremese Softball

ASD Nuova Lega Pallavolo Sanremo

ASD Sanremo Rugby

CSD Judo Sanremo

SSD Unione Sanremo SRL

Educatori Laureati in Scienze Motorie e tecnici sportivi:

Castaldo Alessandro

Chalier Martina

Gaziello Silvia

Gianno Giampiero

Sibilla Federica

Stella Angelica

