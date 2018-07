Si alza il sipario sulla Beach Waterpolo Cup a Imperia, i risultati della prima giornata

Imperia. I risultati della prima giornata dicono che Pescheria MareBlu comanda il ‘Girone Portu’ mentre nell”Ineja’ è una coppia ad avere la testa del girone. Nel mezzo tanto divertimento con le partite dei giovanissimi Under 9 e Under 11!

GIRONE PORTU – La partita d’esordio della Beach Waterpolo Cup vede prevalere, un po’ a sorpresa, Matamà Braceria su Don Quique Padel (4-7 finale). Sono i capitani a fare la voce grossa in zona gol con Paolo Durante(poker) che supera Pippo Rocchi (tre reti). Va in rete il ‘mai tesserato’ Gandini ma la differenza la fanno i gol dei savonesi Bertino e Patchaliev.

Succede di tutto, invece, in Portego de Ma contro Pescheria MareBlu, terminata 2-3 per la squadra del Presidente Vincenzo Mirabella. Viene premiato il gioco piuttosto ‘catenacciaro’ di Novara & soci (doppietta dell’ex Imperia); dall’altro lato, i campioni in carica recriminano per l’arbitraggio ma è altrettanto vero che hanno sbagliato tante conclusioni facili perdendo le geometrie del gioco. La vera sorpresa di giornata di giornata si chiama Laura Repola, che nella vita fa il portiere Under15: è suo il gol decisivo nella partita più tirata (ed unica ragazza ad andare a segno nella prima giornata).

Nel match successivo, scende finalmente in vasca Nik Nik Bum Bum Parodi (autore di una prestazione abulica in precedenza) e con una bella doppietta trascina i suoi alla vittoria contro Matamà Braceria. Nell’ultimo match di giornata Pescheria MareBlu fatica ma porta a casa i tre punti contro Don Quique Padel issandosi in vetta al girone: immarcabile Ettore Novara ma è decisivo Enea Merkaj, acquisto dell’ultim’ora.

GIRONE INEJA – Soltanto due match disputati nel girone che vede la coppia Osteria Porca Vacca + Amoretti Assicurazioni e Poggio dei Gorleri, comandare la testa del raggruppamento. Il Poggio sbriga la pratica contro Chioschetto trascinata da Capitan Somà (autore del più bel gol di serata), unita alla doppietta di Russo e al gol del fortissimo centro Jimmy Di Fabio.

Il Chioschetto cede anche nella partita successiva al cospetto di Porca Vacca + Amoretti Assicurazioni, per 5-2: in rete Cesini, Emmolo e Roggy. Non bastano Ghillino e Ramone per riequilibrare le sorti.