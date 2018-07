Sergio Scibilia sulla Cuneo-Ventimiglia: “Ora è festa ma il 14 luglio sarà di nuovo battaglia”

Ventimiglia. “Una linea ferroviaria ricca di storia aggiunge al suo libro una data storica. Non è passato tanto tempo da quando una mattina arrivo ‘ l’annuncio che la ferrovia della Val Roia era diventata un “Ramo Secco “ e andava chiusa. Una linea internazionale che collega il Mediterraneo con le Alpi, di grande valenza turistica, utilizzata da tanti pendolari tra Liguria e Piemonte.

Da quel giorno è iniziata una fase nuova dove i protagonisti sono stati i cittadini, le associazioni, tutti legati a questa infrastruttura voluta dal ventimigliese il Presidente Giuseppe Biancheri.

Il risultato di questa battaglia si realizza venerdì 13 luglio alle ore 10.27 in stazione ferroviaria a Ventimiglia. Grazie ai fondi stanziati dal Governo Italiano la linea è stata messa in sicurezza, sono stati eseguiti tantissimi lavori, la linea ,dopo un periodo di chiusura per lavori, oggi riapre. La AGB vuole dedicare questa giornata a questo movimento di cittadini che come un fiume ha invaso la Val Roya e ha vinto una grossa e difficile battaglia.

La AGB vuole ricordare il presidente Giuseppe Biancheri che fece realizzare la linea per collegare la capitale sabauda con i porti del Mediterraneo. Oggi una vera vittoria, ma purtroppo con un fondo amaro. I milioni di euro di fondi pubblici non bastano per superare i disagi dei viaggiatori.

I tempi di percorrenza sono inaccettabili ed inadeguati per una Europa da 2018.

Il numero dei treni è assolutamente insufficiente per permettere ai cittadini di viaggiare in libertà. Oggi è festa ma non tutti i soggetti pubblici possono festeggiare con serenità.

Troppi ritardi nei lavori, troppe deficienze tecniche, pochi investimenti da parte francese.

Il Treno delle Meraviglie non è ancora una linea europea, mancano i fondi promessi dal Governo francese, manca una espressa volontà delle autorità francesi a volere il collegamento Torino-Nizza operante e funzionante. Ora è festa ma il 14 luglio sarà dinuovo battaglia. Un ringraziamento alla Regione Piemonte per il grandissimo lavoro svolto dal assessore Balocco ed il suo staff, grazie ai sindaci liguri e piemontesi che si sono mobilitati. Viva il Treno della Valle Roya”

Sergio Scibilia

(Presidente AGB)