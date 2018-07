“Se non sparisci da Ventimiglia ti ammazzo”, 25enne minaccia compagno della madre: denunciato

Ventimiglia. “Io a te ti ammazzo. Se entro domani mattina non sparisci da Ventimiglia ti ammazzo”. Sono queste le minacce che un giovane 25enne ha rivolto al compagno della madre.

Il ragazzo, che non abita con la donna, si sarebbe presentato alla sua porta di casa e, vistosi accolto dal compagno con il quale convive, lo avrebbe non solo minacciato, ma anche schiaffeggiato in volto e colpito con una mazza da baseball che portava con sé.

L’uomo, che non aveva mai avuto contatti precedenti col ragazzo, è rimasto impassibile e ha chiamato il 112, numero unico delle emergenze. Gli agenti di polizia, raccolta la denuncia sporta dall’uomo, si sono recati a casa del ragazzo.

Insospettiti dall’odore di marijuana che aleggiava nell’appartamento, i poliziotti hanno deciso di procedere a una perquisizione e hanno trovato un trita erba e qualche grammo di sostanza stupefacente nascosti in un cassetto della credenza.

Il ragazzo, invitato a comparire innanzi gli uffici di polizia del commissariato ventimigliese per ulteriori accertamenti, ha dichiarato agli operatori di fare uso abituale di sostanza stupefacente da almeno 5 anni, nello specifico di fumare uno o due spinelli al giorno.

Non ha invece fornito nessuna spiegazione in merito alle violenze perpetrate nei confronti del compagno della madre, asserendo però di volersi volontariamente sottoporre a cure disintossicanti.

A causa della sue condotte il ragazzo è stato denunciato per i reati di minacce e lesioni e segnalato alla prefettura di Imperia come assuntore di sostanze stupefacenti.