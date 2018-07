Scivolone di Fognini in Svizzera: eliminato dall’estone Zopp

Taggia. Clamoroso scivolone di Fabio Fognini nel torneo Atp di Gstaad in Svizzera. Il numero uno azzurro, al suo esordio sulla Roy Emerson Arena, è stato incredibilmente eliminato dallo sconosciuto Jurgen Zopp, estone n.107 al mondo e addirittura proveniente dalle qualificazioni, con lo score di 6/1 3/6 6/3 in poco più di un’ora e trequarti di gioco. ‘Fogna’ era reduce dal successo negli Open di Svezia, ottenuto solo domenica scorsa e grazie al quale aveva migliorato di una posizione il suo ranking Atp, raggiungendo la 14esima posizione. E proprio l’obiettivo di guadagnare un’ulteriore posizione ed eguagliare così il suo miglior piazzamento ‘all time’, cioè n.13, avrebbe dovuto essere garanzia di massimo impegno e concentrazione in terra elvetica, oltre che onorare la testa di serie n.1 che gli era stata assegnata. Nulla di tutto ciò. Il nostro tennista, scarico mentalmente e svogliato come nelle sue peggiori esibizioni, ha regalato il primo set al suo avversario per poi tentare la solita rimonta che lo ha portato ad aggiudicarsi il secondo set. Ma nel terzo il match si è giocato a braccio di ferro e nonostante qualche disperato tentativo di rimettersi in carreggiata, Fognini si è dovuto arrendere all’impossibilità di invertire il trend e di pareggiare almeno le motivazioni messe in campo. Per Zopp infatti questa è sicuramente una delle vittorie più importanti della carriera, per Fabio uno stop inatteso che dovrà velocemente dimenticare per riprendere l’ottimo percorso del suo 2018.