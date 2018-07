Santo Stefano al Mare, trova portafoglio con denaro all’interno e lo consegna ai vigili, i ringraziamenti di due lettori

Santo Stefano al Mare. “Vorrei ringraziare la persona di cui non conosco il nome, che ha riconsegnato ai Vigili di Santo Stefano al Mare (lo ha messo nella cassetta della posta per cui non siamo riusciti a risalire all’identità) il portafoglio con i documenti e soprattutto il denaro in esso contenuto che mio marito aveva smarrito.

Con i tempi che corrono fa piacere dire che esistono ancora delle persone oneste”.

Luccherini Luciana e Barone Domenico