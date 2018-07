Santo Stefano al Mare, tornano i “Venerdì del Porto” a Marina degli Aregai

Santo Stefano al Mare. La musica torna protagonista nell’estate di Marina degli Aregai. Al via dal 20 luglio, i “Venerdì del Porto”, quattro imperdibili concerti di musica dal vivo ad ingresso gratuito che avranno luogo nell’anfiteatro di Marina degli Aregai.

Gli artisti che si esibiranno durante le serate musicali soddisferanno i gusti di tutti, si passerà infatti da artisti che suonano musica italiana ed internazionale anni ’70 e ’80, fino al pop, rock, country e persino una serata tutta dedicata allo swing.

Si comincia Venerdì 20 Luglio con il duo Silvio Pozzoli e Moreno Ferrara che proporranno musica italiana ed internazionale anni ’70-’80, il 27 Luglio sarà il turno dei Recovered, la band proporrà le più belle canzoni di musica pop-rock dagli anni ’60 ad oggi. Venerdì 10 Agosto sarà la volta degli All in il duo che proporrà il meglio della musica pop, rock e country. Per finire, il 24 Agosto si esibiranno gli Zingarò Gipsy Swing Italiano per una serata musicale tutta dedicata allo swing.

Tutte le serate avranno inizio alle 21.30 e sono ad ingresso gratuito, il parcheggio all’interno di Marina degli Aregai dalle 18.00 è gratuito. La segreteria dello Yacht Club è aperta la domenica dalle 10 alle 12. La nuova sede dello Yacht Club si trova al primo piano dell’Hotel Aregai Marina.