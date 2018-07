Santo Stefano al Mare, scatta il limite dei 40 km/h nelle strade del centro

Santo Stefano al Mare. Buone notizie sul versante della sicurezza stradale. Da oggi il limite massimo di velocità sarà più basso in molte vie cittadine, specialmente del centro e del centro storico.

D’ora in poi, per questioni di pubblica incolumità, si potrà viaggiare ad un massimo di 40 chilometri orari nelle seguenti zone: nelle strade urbane e cioè i lungomari Cristoforo Colombo, Gerolamo da S.Stefano, Cap. E d’Albertis, piazza A.Saffi, via Giani Cozzi, via Marconi, via Cardinale Meglia e strada del Ponte Romano, via Asquasciati , via San Stevi Superiore, via San Stevi Inferiore, via Aldo Sarchi e via Terzorio.

Il limite è stato introdotto principalmente nei tratti dove sono presenti uscite da scuole, palestre, altre strutture pubbliche nonché esercizi commerciali con notevole affluenza di pubblico, nonché tratti caratterizzati da elevata concentrazione di attraversamenti pedonali nonché da corsie di larghezza minima.