Santo Stefano al Mare, conclusa la seconda edizione di “Musica dalle cantine”

Santo Stefano al Mare. Fortunata seconda edizione di “Musica dalle cantine” che, dopo l’esordio dell’anno scorso a Taggia, si è appena svolta a Santo Stefano al Mare.

Le band ammesse (imperiesi) avevano tutte già vinto concorsi e pubblicato dischi. Ognuna è stata tenuta a presentare musica rigorosamente di propria produzione. “Purtroppo – spiega Maurizio Alaimo, dell’organizzazione - non abbiamo potuto accogliere le richieste di altre formazioni e ci è toccato fare una selezione. Ma l’anno prossimo potremmo anche studiare il modo di articolare la manifestazione su due serate”.

“Siamo molto soddisfatti – Daniele Arieta - sia per il grande riscontro di pubblico che per il livello dei pezzi musicali presentati”. E Massimo Arieta: “Ringraziamo Amministrazione comunale e Pro Loco di Santo Stefano per la squisita ospitalità”.

Parte di rilievo, nell’organizzazione, anche quella di Ernesto Arieta. Complimenti sinceri e interventi eleganti (per la dialettica espressa) sono arrivati dal sindaco di Santo Stefano Elio Di Placido e dall’assessore alla Cultura Lucio D’Aloisio. Quest’ultimo ha assistito con grande attenzione a tutte e tre le ore di musica.

Splendide le luci curate da Davide Dellantonio e Stefano De Luca. L’organizzazione è stata curata dall’associazione culturale Paraxio di Taggia, la Pro Loco e l’Amministrazione comunale di Santo Stefano. Ha presentato Marco (Silvano) Corradi.

Ma veniamo a una rapida presentazione delle band impegnate. Gli Artichokes hanno proposto musica psichedelic e postrock. La compongono Anthony D’Aguì (chitarra e voce), Andrea De Thomatis (basso e synth), Lorenzo Lanteri (batteria), e Francesco Genduso (chitarra). I Sesor, con il loro rock, funky e pop, si sono presentati con Lorenzo Trabucco (vocalist), Diego Pignotti (chitarra), Alberto Cassini (basso) e Luigi Arieta (batteria).

La cantautrice Francesca Pilade (che suona anche il basso) è stata affiancata da Luca Memeo (polistrumentista), Angelo Vacca (chitarra) e Giovanni Peirone (chitarra), specializzati in pop jazz. La Division Bell, con il suo alternative rock, si è presentata con Simone (voce), Fabio (batteria) e Mario (basso). Infine i Gotham Crew (new rock) con la gloria di casa Jack Bellante (voce e chitarra), Matt Diamond (drums) e Luke Viper (bass).