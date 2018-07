Sanremo. E’ stata riaperta a senso unico verso Ventimiglia via Roma. Alle 12.31 la ditta Masala, che si occuperà del rifacimento del manto stradale nella mattinata di domani, ha infatti posizionato le transenne e la cartellonistica al fine di consentire il passaggio del traffico veicolare.

Domani mattina (sabato 14 luglio), la circolazione stradale in via Roma sarà sempre disciplinata con senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico a partire dalle ore 6 e, presumibilmente, sino alle 9. I mezzi provenienti da Ventimiglia transiteranno in via Nino Bixio mentre in senso opposto sarà possibile percorrere via Roma.

Questo permetterà alla Ditta Masala di effettuare i lavori di asfaltatura a seguito della scarifica di un tratto di strada sporca di resina dopo la caduta dell’albero di mercoledì.