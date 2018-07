Sanremo, ultimi giorni alla scadenza del bando per giovani laureandi e laureati under35 sull’adolescenza

Sanrem0. Mancano ormai solo più 10 giorni alla scadenza della call for speech per gli under 35 sull’adolescenza. Un’occasione straordinaria dove chi verrà scelto avrà la possibilità di presentare i propri studi ed approfondimenti in 25 minuti d’intervento all’interno della Biennale della Famiglia al Palafiori di Sanremo il 6 ottobre, fra nomi conosciuti a livello nazionale ed internazionale.

Gli junior speaker potranno inoltre trascorrere la serata del 5 ottobre in compagnia di uno dei major speaker che interverranno il giorno dopo, e se provenienti da fuori pernottare gratuitamente in un clima di convivialità con gli altri junior speaker. brochure

Il tema che gli under 35 potranno trattare potrà riguardare uno dei tanti aspetti dell’adolescenza: dall’arte, alla musica, al gioco, alle relazioni. Il regolamento ed ulteriori informazioni sul sito consultoriofamigliareventimigliasanremo.it oppure sulla pagina FB “Biennale della Famiglia”.