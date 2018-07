Sanremo, tutti i segreti delle fibre naturali in esposizione a Villa Ormond

Sanremo. Frammenti di cotone del 5000 a.C. ritrovati in Messico e Pakistan, il più antico tessuto di lana trovato in Danimarca e risalente al 1500 a.C., senza dimenticare che in Cina la storia della seta viene fatta risalire al XXVII secolo a.C. e le fibre come iuta e cocco sono state coltivate fin dall’antichità.

Tutto questo – e molto altro – sarà raccontato dalla mostra “Guarda che fibra. Le fibre naturali di origine vegetale” in calendario da venerdì 20 luglio a Villa Ormond (Palazzina Prediali) e che, i primi di agosto, sarà arricchita da un seminario relativo a tutti gli usi – anche farmaceutici – delle fibre.

L’esposizione, predisposta in occasione dell’anno internazionale delle fibre vegetali del 2009 dalla Sezione Ligure della Società Botanica Italiana e dall’Università

di Genova (DISTAV), viene riproposta in un nuovo allestimento per il Floriseum di Sanremo a Villa Ormond.

Dedica particolare attenzione alle principali fibre naturali vegetali (abaca, canapa, cocco, cotone, lino, juta, ramie, sisal e altre) e sarà visitabile per un mese negli orari di apertura del Museo del Fiore: da martedì a domenica dalle 10 alle 12.30; il venerdì, il sabato e la domenica anche dalle 15.30 alle 18.