Sanremo, tra le variazioni di Bilancio c’è anche l’atteso completamento del Franco Alfano

Sanremo. Con le variazioni di Bilancio proposte all’approvazione consiglio comunale si apprestano a partire tre opere, da anni attese in città. In primis il completamento dell’Auditorium Franco Alfano.

Poi, non meno importante il restyling di piazza Borea D’Olmo e via parte di via Matteotti. Ma si spenderà anche per scuole, sport, sicurezza e frazioni.

Lo spiega nel suo intervento il sindaco Alberto Biancheri: “Investimenti per 4 milioni e mezzo di euro, la maggioranza dei quali saranno destinati alle scuole, come Villa Vigo. 500 mila euro per la scuola Calvino di Via Volta e quasi altrettanto alla Pro Infanzia. Otterremo in questo senso, entro fine anno, circa 4 e mezzo milioni di finanziamenti europei, da destinare si alle scuole che agli impianti sportivi. Verrà potenziata l’illuminazione delle periferie e delle frazioni.

Centomila euro verranno destinati alle telecamere nelle periferie. C’è anche un progetto per ottenere mezzo milione di fondi statali, sempre da spendere in videosorveglianza. Strada Ortigara verrà messa in sicurezza, con 335 mila euro. Vogliamo portare a termine lo spostamento del’anagrafe al Palafori (285mila euro). Finalmente verrà fatto il restiylng di piazza Borea D’Olmo e via Matteotti, con un milione e seicento mila euro, denari presi anche dagli oneri di urbanizzazione di The Mall. Non manca il completamento dell’Auditorium Franco Alfano, opera attesa da anni. Verranno spese due tranche: una da 700 mila e l’altra da 400 mila euro”.