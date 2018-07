Sanremo, tenta furto in appartamento: in manette straniero pregiudicato

Sanremo. Un tentativo di furto finito in arresto. È quanto accaduto ieri quando la portiera di un condominio di Sanremo ha notato un individuo, che con fare sospetto, si aggirava tra le palazzine.

La donna, poco dopo, ha sentito un forte frastuono, simile alla rottura di una grossa vetrata e, precipitandosi in quella direzione, ha notato delle macchie di sangue a terra; poco distante ha constatato la presenza dell’uomo che aveva visto poco prima entrare nel palazzo, il quale era in compagnia di alcuni giardinieri che nel frattempo l’avevano fermato.

Il soggetto aveva una ferita al polso destro dalla quale perdeva copiosamente della sostanza ematica. L’uomo si è dato precipitosamente alla fuga, lasciando dietro di sé tracce di sangue, ma è stato prontamente fermato e medicato dal personale del 118 intanto allertato, unitamente alla Polizia di Stato, dalle persone che avevano assistito alla scena.

Gli operatori di Polizia, dopo aver affettivamente accertato la tentata intrusione del soggetto e la rottura della finestra, ancora sporca di sangue, lo hanno scortato all’ospedale per fargli medicare la ferita al polso e, successivamente, presso gli Uffici del Commissariato P.S. di Sanremo per gli accertamenti di rito.

L’uomo, un albanese di 31 anni, non era certo immune da precedenti penali: appena 10 giorni fa era stato denunciato per un altro tentativo di furto in abitazione. Inoltre, nelle diverse occasioni in cui era stato fermato, aveva fornito, ogni volta, diversi alias. E’ stato quindi tratto in arresto per tentato furto aggravato e messo a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

Una risposta efficace alla domanda di sicurezza e di tranquillità sociale richiede assolutamente la collaborazione dei cittadini con i quali è necessario instaurare quel legame sociale, quella fiducia intesa come qualità del rapporto che intercorre tra gli “utenti” e i “responsabili” della sicurezza, rileggendo in chiave moderna quella funzione della Polizia che forse nel tempo si è attenuata: da una Polizia dell’ordine a una Polizia al servizio della gente.