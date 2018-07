Sanremo, tanti premi per gli studenti del “Colombo” al concorso artistico “Dalle pietre al cielo”

Sanremo. A conclusione dei lavori della prima edizione del Concorso artistico dalle pietre al cielo bandito adicembre 2017 dall’associazione di promozione sociale Pigna Mon Amour in collaborazione con il Club per l’Unesco di Sanremo, il comitato organizzatore ha voluto esprimere elogio ed apprezzamento per il lavoro compiuto dai docenti che hanno guidato i propri alunni in un lungo percorso di scoperta, riflessione e rielaborazione delle tradizioni radicate sul territorio della città vecchia di Sanremo: la Pigna.

Gli studenti hanno partecipato individualmente ed in gruppo con fotografie, poesie e racconti, mostrando vivo interesse per i luoghi della città vecchia da intendersi non solo come fonti della ricerca storica, ma soprattutto come pretesto per la produzione creativa.

L’alunna Posco Alessia della classe 3ACAT ha vinto il Premio Poesia.

L’alunno Cannarozzo Michael della classe 3ACAT si è classificato al 3° posto per il Premio Poesia.

L’alunna Giulia Ravelli della classe 5ACAT si è classificata al 2° posto per il Premio Narrativa.

L’alunna Gori Samantha della classe 5ACAT si è classificata al 3°posto per il Premio Narrativa.

Le fotografie degli alunni Alberto Borro, Leonardo Moraglia e Luca Pascucci della classe 5B LS si sono classificate al 2° posto per il Premio Scuole Superiori “Gabriele Sabattini”.

“Un risultato davvero brillante – ci dice il vicepreside prof. Beppe Barletta – per i nostri ragazzi che, con impegno e serietà, hanno aderito al concorso. Un modo interessante per scoprire o riscoprire una parte magica della nostra città, intrisa di una storia secolare e ricchissima di potenzialità”.