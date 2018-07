Sanremo, sul palco del Bravo Jazz il Taschini – Ponissi Quintet

Sanremo. Dopo l’applauditissimo inizio con il Mr Blue 6et, Bravo Jazz 2018 continua con una seconda serata dal respiro internazionale.

Sul palco di San Costanzo questa sera, per la quinta edizione del jazz nella Pigna, ecco il Taschini – Ponissi quintet. Il gruppo, guidato dal sassofonista monegasco Franck Taschini, vede protagonisti alcuni tra i migliori musicisti jazz della Liguria di ponente: Riccardo Anfosso alla chitarra, Giuliano Raimondo al contrabbasso ed Enzo Cioffi alla batteria. Il loro è un sodalizio artistico che dura da molti anni, fatto di numerosissimi concerti tenuti in importanti festival, teatri e locali, tra la Francia ed il nord d’Italia, esplorando vari ambiti del jazz, dallo swing d’antan, alla bossa.

Al loro fianco, per questo evento speciale, anche il polistrumentista torinese Alfredo Ponissi: musicista ed operatore culturale poliedrico ha al suo attivo numerose registrazioni discografiche e collaborazioni di primo piano (Johnny Dorelli, Sergio Caputo, Francesco De Gregori, etc…). Lo spettacolo proposto dal quintetto per la seconda serata di Bravo Jazz, ha una profonda motivazione in quanto, oltre alle composizioni originali, vedrà l’esecuzione di brani composti da Gigi Di Gregorio, valente sassofonista torinese recentemente scomparso.

Il concerto si andrà “sposando” con le creazioni visual di Danilo Bestagno, una autentica scenografia di immagini sulle facciate medioevali della Pigna.

Domani, venerdì 27 luglio, la rassegna proseguirà con i Melodies. Il gruppo, composto da Giampaolo Casati alla tromba, Dino Cerruti al contrabbasso e Rodolfo Cervetto alla batteria, vedrà la presenza speciale di Andrea Pozza, tra i più interessanti pianisti europei: un ensemble di musicisti provenienti da contesti differenti e accomunati da percorsi artistici costellati di importanti successi. I concerti iniziano alle ore 21.30 e sono a ingresso libero Ogni sera sarà attivo il servizio bar a cura di Fare Musica.