Sanremo, spaccio a Pian di Nave: denunciato tunisino

Sanremo. Nella mattinata di ieri, i carabinieri della stazione di Sanremo hanno denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti H.R., pregiudicato tunisino 19enne, in Italia senza fissa dimora, trovato in possesso di due involucri contenenti 10 grammi di hashish, pronti per essere ceduti.

Il giovane alla vista della pattuglia ha assunto un atteggiamento sospetto, attirando l’attenzione degli operanti che, a seguito di perquisizione personale, hanno rinvenuto la droga nella tasca interna dei pantaloni. Dopo le operazioni di fotosegnalamento, il tunisino è stato quindi denunciato.