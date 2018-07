Sanremo. Sulla vetta del monte Saccarello, che ricongiunge in un unico punto sommitale le province di Imperia, Cuneo e il dipartimento delle Alpi Marittime, viene annualmente celebrato un raduno collettivo la prima domenica di agosto, su iniziativa delle comunità locali.

E’ previsto un raduno collettivo ogni tre anni con la consegna simbolica, ad uno dei tre comuni di confine, della pergamena contenente impresso il reciproco ‘’Giuramento di Fraternità Montanara’’ .

La manifestazione che si realizzerà nei giorni 4 e 5 di agosto, prevede nel pomeriggio di sabato una conferenza che andrà in scena a Sanremo presso il Teatro del Casinò. Verranno illustrati due temi: il significato storico del raduno sul monte Saccarello e la candidatura Unesco delle ‘’Alpi del Mediterraneo’’, seguita dal passaggio di consegne della pergamena, una breve esibizione del Corso Alpino Monte Saccarello e un rinfresco conclusivo. Il giorno successivo, domenica, si svolgerà il tradizionale raduno in vetta al Monte Saccarello. Ritrovo alle 10.30 alla statua del Redentore.

L’iniziativa è in particolare sostenuta dalla Direzione nazionale del Club Alpino italiano (C.A.I) che ha per scopo la promozione dell’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio della montagna e la difesa dell’ambiente naturale dal 1863.