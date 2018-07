Sanremo, scomparsa di Rina Romeo: i ringraziamenti della famiglia a medici e cittadinanza

Sanremo. Giovedì la città dei fiori ha pianto la scomparsa di Rina Romeo. Portata via alla sola età di 67 anni da un male incurabile, Rina era amata da tutti per la sua solarità e gentilezza. A Sanremo era molto conosciuta, a lungo aveva lavorato nel centralissimo bar Festival regalando, insieme al caffè, sorrisi spontanei.

E in questi giorni, tanti sono stati i messaggi di affetto arrivati alla famiglia che ha voluto tramite il nostro giornale ringraziare tutti coloro che hanno mostrato la loro vicinanza, compreso il personale medico del reparto di Medicina interna dell’ospedale Borea che, seppur per poco tempo, ha avuto in cura Rina.

Ecco cosa scrive la figlia Sara: